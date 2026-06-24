चिंचवडमध्ये कचरा व्यवस्थापनाचा बोजवारा

चिंचवड, ता. २४ ः दळवीनगर, इंदिरानगर, प्रेमलोक पार्क परिसरात गेल्या आठवडाभरापासून कचरा संकलन गाडी नियमित न आल्याने काही सोसायट्यांमधील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. परिसरातील अनेक ठिकाणी झाडांच्या फांद्या तसेच इतर कचऱ्याचे ढीग साचले असून पावसामुळे दुर्गंधी पसरत आहे. त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
इंदिरानगर येथील शिवमंदिरासमोरील रस्त्यालगत गेल्या आठवड्यापासून झाडांच्या छाटलेल्या फांद्या तसेच पालापाचोळा पडून आहे. संबंधित विभागाकडून अजूनही हा कचरा उचलण्यात आला नाही त्यामुळे रस्त्याची रुंदी कमी झाली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना तसेच पादचाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पावसाळ्यात या कचऱ्यामुळे डास, कीटक व दुर्गंधी वाढण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, प्रेमलोक पार्क परिसरातील मधुबन सोसायटीमध्येही गेल्या तीन दिवसांपासून घरगुती कचरा उचलण्यात आलेला नसल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला. सोसायटी परिसरात कचरा साचल्याने स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर बनला असून नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने या समस्येकडे लक्ष देऊन कचरा संकलन गाड्यांची नियमित व्यवस्था करावी, तसेच रस्त्यांवरील झाडांच्या फांद्या व इतर कचऱ्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
उद्यान विभाग तसेच महावितरणकडून अनेकदा झाडांच्या फांद्यांची छाटणी केल्यानंतर त्या जागेवरच टाकून दिल्या जातात. संबंधित विभागांकडून त्या तातडीने उचलल्या जात नसल्याने नागरिकांकडून आरोग्य विभागाकडे तक्रारी येतात. त्यानंतर आरोग्य विभागामार्फत या फांद्या व कचरा उचलण्याची कार्यवाही केली जाते. दळवीनगर, इंदिरानगर व प्रेमलोक पार्क परिसरातील साचलेला कचरा तसेच झाडांच्या फांद्या लवकर उचलण्यात येतील.
- भूषण शिंदे, मुख्य आरोग्य निरीक्षक, ‘ब’ क्षेत्रीय कार्यालय
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