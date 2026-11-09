समाजातील निराधार, बेवारसांसाठी ‘माणुसकीचा दीप’

चिंचवड, ता.९ : वाल्हेकरवाडी येथील गुरुद्वारा परिसरातील मोनीबाबा वृद्धाश्रमात माणुसकीचा दीप उजळवला जात आहे. समाजातील निराधार, बेवारस, वृद्ध आणि गरजू व्यक्तींना सन्मानाने अन्न मिळावे, या उदात्त हेतूने आश्रमाच्या वतीने गेल्या २२ वर्षांपासून अखंड लंगर सेवा सुरू आहे. विशेष म्हणजे ही सेवा केवळ सणासुदीपुरती मर्यादित नसून वर्षातील ३६५ दिवस अविरतपणे सुरू आहे.
या सेवाकार्यात आश्रमाचे अध्यक्ष अशोक खोसला, जगमोहन धिंग्रा, गौतम भगत, पवन सिंह आणि कमलजीत सिंह यांच्यासह आश्रमाची संपूर्ण सेवेकरी उत्स्फूर्तपणे सहभागी होतात. अन्नदानाच्या माध्यमातून गरजूंची भूक भागवतानाच त्यांना प्रेम, आपुलकी आणि कुटुंबाचा आधार देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे.
विशेष म्हणजे आश्रमातील ज्येष्ठ नागरिकही या सेवाकार्यात सक्रीय सहभाग घेतात. सर्वांच्या एकजुटीने सुरू असलेल्या या उपक्रमातून सेवा, समर्पण आणि सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन घडत आहे. दिवाळीचा खरा आनंद केवळ घराची सजावट आणि रोषणाई करण्यात नसून गरजूंच्या आयुष्यात आनंदाचा प्रकाश निर्माण करण्यात आहे, याची प्रचिती मोनीबाबा वृद्धाश्रमाच्या या उपक्रमातून येते.
गेल्या २२ वर्षांपासून आश्रमाच्या माध्यमातून अखंड लंगर सेवा सुरू आहे. निराधार आणि गरजू व्यक्तींना अन्न देऊन त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य फुलवणे, हाच आमचा सेवाभाव आहे. दिवाळीचा खरा आनंद गरजूंच्या आयुष्यात आनंद निर्माण करण्यात आहे. सर्व सेवेकरी आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सहकार्याने ही मानवसेवा यापुढेही अखंड सुरू राहील.”
- अशोक खोसला, अध्यक्ष, मोनीबाबा वृद्धाश्रम, गुरुद्वारा
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