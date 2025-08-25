व्यवसाय अभ्यासक्रम विभाग बंद पडणार?
देहू, ता. २५ : सध्या सुरु असलेला उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागातील व्यवसाय अभ्यासक्रम विभाग बंद करण्याचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यामुळे इयत्ता अकरावी, बारावीचा व्यवसाय अभ्यासक्रम विभागही बंद पडण्याची भीती सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना वाटत आहे. याशिवाय अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये व्यवसाय अभ्यासक्रम विभागात नवे शिक्षक व कर्मचारी भरती झालेली नाही.
अशासकीय अनुदानित इयत्ता ११वी आणि१२वी व्यवसाय अभ्यासक्रमातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी पदे मृत संवर्ग म्हणून घोषित करणे आणि या पदांचे समायोजन करण्याची माहिती तत्काळ सादर करण्यात यावी, असे पत्र व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे उपसंचालक एन. ए. निकम यांनी राज्यातील सहा विभागांच्या प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयाला पाठविले आहे. पुणे, मुंबई, नाशिक, छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर व अमरावती असे सहा विभाग आहेत.
१९८८ च्या शैक्षणिक धोरणानुसार अकरावी आणि बारावी स्तरावर केंद्र शासन पुरस्कृत दहावीनंतर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले. यामध्ये ग्रामीण भागातील अनेक खासगी शैक्षणिक संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केले. यामध्ये बिल्डिंग मेंटेनन्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटो टेक्निशियन, अॅग्रीकल्चर व पॅरामेडिकल असे अभ्यासक्रम सुरू झाले. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी व्यावसायिक शिक्षण घेऊन स्वयंरोजगार कमावण्याची संधी मिळाली. त्यातून अनेक छोटे उद्योजकही तयार झाले.
काही विद्यार्थ्यांनी व्यवसाय शिक्षण घेऊन पुढे वाणिज्य शाखेची पदवीही घेतली. मात्र नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी अकरावी-बारावीच्या व्यवसाय विभागाचे अभ्यासक्रम सुसंगत नाही. त्यामुळे हे अभ्यासक्रम सुरू ठेवायचे की बंद करायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच शासनाने प्रादेशिक कार्यालयांना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा अहवाल मागील मे महिन्यातच मागविला. चालू शैक्षणिक वर्षात अनेक विद्यार्थ्यांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम विभागाला प्रवेश घेतलेला आहे. मात्र अनेक ठिकाणी दोन ऐवजी एकच शिक्षक शिकवीत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शासनाने भूमिका लवकर स्पष्ट करावी, अशी मागणी हे शिक्षक करीत आहेत. खासगी शिक्षण संस्थाही अनुदानित असलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रम विभागात नव्याने शिक्षक भरती करत नसल्याचे चित्र आहे.
शिक्षक समायोजनाबाबत सरकारने विक्रम काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने सरकारला अहवाल सादर केला आहे. शासनाने याबाबत माहिती द्यावी आणि आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
- प्रशांत आडमुठे, माजी उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र व्होकेशनल टीचर असोसिएशन
व्यवसाय अभ्यासक्रमांबाबत संभ्रम निर्माण झाला तर दहावीनंतर गरीब विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षण मिळू शकणार नाही. खासगी आयटीआयमध्ये शुल्क जास्त असते. गरीब विद्यार्थ्यांना ते परवडत नाही. त्यामुळे या अभ्यासक्रमाबाबत शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा.
सुभाष पाटील, सचिव, पुणे विभाग, महाराष्ट्र व्होकेशनल टीचर असोसिएशन
