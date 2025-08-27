संत जिजाबाई शाळेत विज्ञान प्रयोगशाळेचे नूतनीकरण
देहू, ता. २७ : येथील संत जिजाबाई कन्या विद्यालयाची विज्ञान प्रयोगशाळेचे अत्याधुनिक पद्धतीने नूतनीकरण करण्यात आले. यासाठी हिल्टी टेक्नॉलॉजी सोल्युशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या ‘सीएसआर’ निधीतून साडेअठरा लाख रुपये खर्च करण्यात आले. या प्रयोगशाळेचे उद्घाटन कंपनीच्या फायनान्स प्रमुख अर्चना देशमुख यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी रयत शिक्षण संस्थेच्या पश्चिम विभागाचे सहाय्यक विभागीय अधिकारी दत्तात्रय गायकवाड, सी.एस.आर. चेअरमन नंदिष पलगट्टी, नारायण मोरे, हिल्टी कंपनीचे अमित समतानी, मोहित अगरवाल, गिरीश पाटील, संतोष दरेकर, पोशिका गुप्ता, नेहा लोमटे, सचिन पोरे, विजय भोसले तसेच प्रांजली कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. मुख्याध्यापिका निवेदिता पासलकर आणि पर्यवेक्षिका मनीषा निकम उपस्थित होते. प्रांजली कुलकर्णी यांनी ‘कष्टाला पर्याय नाही, प्रयत्न आणि चिकाटीनेच यश मिळते’, असा संदेश दिला. तर सी.एस.आर. चेअरमन नंदिष पलगट्टी यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. सुनील घुमटकर व मीनल साकोरे यांनी सूत्रसंचालन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.