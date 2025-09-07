देहूत स्वच्छतेचा संदेश देत गणेशोत्सवाचा भक्तिभावात समारोप
देहू, ता. ७ : डीजेच्या तालावर नाचणारी तरुणाई व गणरायाच्या जयघोषात उत्साहपूर्ण वातावरणात देहू परिसरातील गणेशोत्सवाचा समारोप शनिवारी (ता. ६) शांततेत पार पडला. स्वच्छतेला प्राधान्य देत यंदा सार्वजनिक गणेश मंडळांनी इंद्रायणी नदीत निर्माल्य टाकले नाही. तसेच, अनेक गणेश भक्तांनी मूर्तींचे पारंपरिक विसर्जन न करता त्या दान केल्या. देहू नगरपंचायत व डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी संस्थेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सुमारे चार हजार गणेश मूर्ती दान करण्यात आल्या.
इंद्रायणी नदीच्या काठावर सकाळपासूनच विसर्जनासाठी भक्तांची गर्दी होती. सायंकाळी आठ वाजता देहू ग्रामपंचायतीपासून विसर्जन मिरवणुकीस सुरुवात झाली. सर्व मंडळांनी डीजे वाजवत, आकर्षक फुलांनी सजवलेल्या रथातून गणरायाला निरोप दिला.
मानाचा नवशा गणपती मंडळ हे यंदा विशेष लक्षवेधी ठरले. त्यांनी सूर्यरथ तयार करून त्यावर भव्य फुलांची सजावट केली होती, तर गावाच्या प्रवेशद्वाराजवळ नेत्रदीपक फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली.
काळोखेमळा येथील जगद्गुरू मित्र मंडळ यांनी १०० ढोलांच्या वादनासह रथाला सलामी दिली. याशिवाय विठ्ठलवाडीचा राजा मित्र मंडळ, सिद्धिविनायक मित्र मंडळ, संत तुकाराम महाराज मित्र मंडळ, माळीनगरचा संत सावतामाळी प्रतिष्ठान, महालक्ष्मी मित्र मंडळ, हनुमान मित्र मंडळ, शिवशक्ती मित्र मंडळ यांनीही मिरवणुकीत सहभाग नोंदवला. संत सावतामाळी प्रतिष्ठान व जगद्गुरू मित्र मंडळ यांनी पारंपरिक ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढली, तर इतर मंडळांनी डीजेच्या तालावर नृत्य करत उत्सव साजरा केला. ‘डीजे’च्या तालावर मंडळाचे कार्यकर्ते बेभान होऊन नाचत होते. रस्त्याच्या दुतर्फा नागरिकांनी विसर्जन मिरवणूक पाहण्यास गर्दी केली होती. घरगुती गणपती विसर्जनासाठी सकाळपासूनच आबालवृद्ध, महिला आणि मुले नदीकाठी जमले होते.
डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी संस्था व देहू नगरपंचायत यांच्या वतीने निर्माल्य संकलनाची व्यवस्था करण्यात आली होती. यावेळी देहूरोड पोलिस ठाण्याच्या वतीने संपूर्ण परिसरात चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. चार तास चाललेल्या मिरवणुका शांततेत पार पडल्या.
