बेकायदा मुरुम उत्खनन प्रकरणी ठेकेदाराला दंड
देहू, ता.१५ : नगरपंचायतीच्या हद्दीतील सरकारी गायरान जमिनीतून बेकायदा मुरूम काढल्या प्रकरणी एका ठेकेदाराला एक लाख १८ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. पिंपरी-चिंचवड अप्पर तहसीलदार जयराज देशमुख यांनी ही कारवाई केली असून दंड भरण्याचे लेखी आदेश दिले आहे.
जनजागृती सामाजिक मंचाच्या वतीने विठ्ठलवाडी येथे सर्वे नंबर ९७ मध्ये मुरूम काढण्याचे बेकायदा काम सुरु असल्याची तक्रार ऑगस्ट २०२३ मध्ये करण्यात आली होती. याप्रकरणी ग्रामविकास अधिकारी आणि देहूरोड पोलिस यांनी कारवाई करत जेसीबी, ट्रॅक्टर ताब्यात घेतले होते. तसेच पंचनामा करून २० ब्रास खोदकाम केलेले मुरूम ताब्यात घेतले होते. याप्रकरणी नगरपंचायत व जनजागृती मंच यांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहे. देशमुख यांनी ठेकेदार सुधीर कवडे यांच्यावर कारवाई करत दंड भरण्याचे आदेश दिले आहे. मंचाचे अध्यक्ष प्रकाश काळोखे व सदस्य शरद काळोखे यांनी याबाबत शासनाचे आभार मानले.
