संस्कारांच्या सामर्थ्यातून जीवनाला प्रेरणा
देहू, ता. १ : ‘‘संस्कार जीवनाला आकार देतात. मनाला सदविचारांच्या वाटेने प्रवास करण्यासाठी अखंड प्रेरित करून जीवनाला सामर्थ्य प्रदान करतात. जीवनाच्या संघर्षातही स्वत:चे अस्तित्व निर्माण करण्याची प्रेरणा देतात. सृजनदीप व्याख्यानमाला ही नावाप्रमानेच विद्यार्थ्यांच्या कोवळ्या मनातून मांगल्याचा, चैतन्याचा सृजन अविष्कार घडवित आहे,’’ असे प्रतिपादन लेखक, विचारवंत, माजी प्राचार्य डॉ. यशवंत पाटणे यांनी केले.
देहू येथील अभंग इंग्रजी शाळेत सृजन फाउंडेशनतर्फे ‘सृजनदीप व्याख्यानमाला’ आयोजित करण्यात आली. यात ‘संस्कारांचे सामर्थ्य’ या विषयावर डॉ. पाटणे यांनी पहिले पुष्प गुंफले.
दुसरे पुष्प संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान, आळंदीचे विश्वस्त डॉ. भावार्थ देखणे यांनी गुंफले. त्यांनी ‘यशाची गुरुकिल्ली’ या विषयातून विद्यार्थी व पालकांना मार्गदर्शन केले. तर, तिसऱ्या पुष्पात स्नेहवन संस्थेचे संस्थापक अशोक देशमाने यांची इयत्ता सातवीतील चार विद्यार्थिनींनी मुलाखत घेतली.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी बांधवांच्या पाल्यांचे मोफत संगोपन करत त्यांना शिक्षण देणाऱ्या आळंदीजवळील कोयाळी फाटा येथील असणाऱ्या स्नेहवन संस्थेचे संस्थापक अशोक व अर्चना देशमाने यांना या वर्षीचा ‘सृजनसेवा पुरस्कार’ आणि सन्मानपत्र देऊन विशेष गौरव करण्यात आला. तसेच शाळेने राबवलेल्या ‘दिवाळी मेळा’ या उपक्रमातून झालेल्या नफ्यातील रुपये ५१ हजार रुपयांचा धनादेश ‘स्नेहवन’ संस्थेला या निमित्त देण्यात आला. सृजन फाउंडेशनचे अध्यक्ष सुनील कंद व सचिव प्रा. विकास कंद यांनी नियोजन केले होते.
