देहूत माजी विद्यार्थ्यांकडून शिक्षकांचा कृतज्ञता सोहळा
देहू, ता. ५ : रयत शिक्षण संस्थेच्या संत तुकाराम माध्यमिक विद्यालयात १९७६ साली दहावीत असणाऱ्या माजी विद्यार्थ्यांच्या वतीने, सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांचा कृतज्ञता सोहळा व स्नेहमेळावा रविवारी (ता.४) देहू येथे पार पडला.
माध्यमिक शाळेतील शिक्षण पूर्ण होऊन जवळपास पन्नास वर्षे उलटल्यानंतर, त्या काळातील शिक्षक-गुरुजनांना सन्मानपूर्वक आमंत्रित करून त्यांचा कृतज्ञता सोहळा साजरा करणे हे दुर्मिळ व प्रेरणादायी उदाहरण आहे. असे उपक्रम समाजात होणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन साहित्य संस्कृती मंडळ, महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष व संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांनी या प्रसंगी केले.
विठ्ठल निम्हण, प्राथमिक शिक्षक शांताराम हिंगे, हरिश्चंद्र कांबळे तसेच तत्कालीन मुख्याध्यापिका सुजाता मंडले यांचा शाल, श्रीफळ, स्मृतिचिन्ह व संत तुकाराम महाराजांची गाथा देऊन मोरे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
सांगुर्डी, खालुंब्रे, सावरदरी, तळवडे आदी गावांतून विद्यार्थी फडक्यात भाकरी बांधून पायी शाळेत येत असत. त्या संघर्षमय काळातील विद्यार्थ्यांचे कौतुक शब्दात व्यक्त करता येणार नाही, असे मत निम्हण यांनी व्यक्त केले. आमच्या शिक्षक जीवनातील हा अविस्मरणीय आनंद असल्याची भावना मंडले यांनी व्यक्त केली. रंजना इंगवले, हिरामण जाधव, नंदा ब्रम्हे, महादू रासकर, अशोक मोरे, बाळासाहेब भालेकर यांनी नियोजन होते. सूत्रसंचालन डॉ. विवेक मोरे व बाळासाहेब काळोखे यांनी केले.
