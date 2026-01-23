देहू-देहूरोड दरम्यानच्या पुलाचे काम संथगतीने
देहू ,ता. २३ : देहू नगरपंचायत हद्दीतील देहू ते देहूरोड या पालखी मार्गावरील परंडवाल चौक येथील पुलाचे काम संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे पुलाचे काम जलद व्हावे, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.
परंडवाल चौक येथे नगरपंचायतीच्या वतीने पुलासाठी मार्च महिन्यात मार्किंग करण्यात आले होते. त्यानंतर काम सुरू होऊन केवळ दोन भिंत उभारण्यात आल्या. अकरा महिन्यांत कामात कोणतीच प्रगती नाही. केवळ दोन भिंत पूर्ण आहेत. या बाबत देहू नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी चेतन कोंडे यांनी सांगितले. या मार्गावरील परंडवाल चौकात ४५ मीटर रुंदीचा पुलाचे काम सुरू आहे. रस्त्याच्या मध्यभागापासून साडेबावीस मीटर उजवीकडे आणि साडेबावीस मीटर डावीकडे रुंद पूल होणार आहे. नगरपंचायतीच्या पाच कोटी ४८ लाख रुपये निधीतून हा पूल होणार आहे. पूल रुंद झाल्याने परंडवाल चौकात होणारी वाहतूक कोंडी कमी होईल. एका पिलरचे काम झाले आहे. दुसऱ्या पिलरचे काम सुरू आहे. ते झाले की त्यावर स्लॅब होईल.