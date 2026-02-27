देहू नगरपंचायतीचा अर्थसंकल्प मंजूर
देहू, ता. २७ : देहू नगरपंचायतीचे सन २०२६-२७ या वर्षासाठी ७४ कोटी १८ लाखांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पास शुक्रवारी झालेल्या विशेष सभेत मंजुरी देण्यात आली. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदाच्या अर्थसंकल्पात सुमारे १५ कोटी रुपयांची तूट दाखविण्यात आली आहे.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा पूजा दिवटे होत्या. प्रशासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात महसुलातून २९ कोटी ९७ लाख रुपये उत्पन्न मिळणार आहे. यात मिळकतकराचे १२ कोटी ५० लाख रुपये मिळणार आहे.तर महसुली खर्च २५ कोटी चार लाख रुपये दाखविण्यात आला आहे. भांडवली जमा ४२ कोटी ७९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर भांडवली खर्च हा ४९ कोटी ८ लाख रपये दर्शविण्यात आला आहे. यात रस्ते साठी दहा कोटी,पुलासाठी पाच कोटी, पाणी पुरवठा व नवीन जलवाहिनी टाकण्यासाठी दीड कोटी, भुयारी गटारासाठी अडीच कोटी, ईमारत बांधकामासाठी पाच कोटी,घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पन्नास लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. भूसंपादनासाठी चार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
