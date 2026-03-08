पिंपरी-चिंचवड
देहू परिसरात तुकोबारायांना दूध शेवयाचा नैवेद्य अर्पण
देहू, ता. ८ : देहू आणि येलवाडी गावातील ग्रामस्थांनी रविवारी (ता. ८) घरोघरी दूध शेवयाचा नैवेद्य करून पांडुरंग आणि तुकोबाराय यांना अर्पण केला.
संत तुकाराम महाराज बीज सोहळा गुरूवारी (ता. ५) देहूत पार पडला. संत तुकाराम महाराज सदेह वैकुंठाला गेले. त्यावेळी देहूजवळील येलवाडी गावात राहणारी त्यांची कन्या भागीरथी हिला समजल्यावर तीने वडिलांचा तीन दिवस धावा केला. संत तुकाराम महाराज आपल्या लेकीला भेट देण्यासाठी आले तो हा दिवस, अशी आख्यायिका आहे. या पार्श्वभूमीवर आज दूध शेवया नैवेद्य दाखवण्यात आला.