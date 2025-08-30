ई.पी.एस.-९५ संघर्ष समितीच्या सभेस प्रतिसाद
इंदोरी, ता. ३० ः ई. पी. एस. -९५ राष्ट्रीय संघर्ष समितीची सभा व मावळ तालुका सदस्यांचा मेळावा पार पडला.
यावेळी अध्यक्षस्थानी समितीचे महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष एस. एन. आंबेकर तर पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष इंद्रसिंग राजपूत यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शहर अध्यक्ष तानाजी काळभोर, पुणे शहर अध्यक्ष मोहन शिंदे, पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रभाकर कुलकर्णी, उपाध्यक्ष शंकर शेवकर व सचिव गावडे उपस्थित होते. याप्रसंगी आंबेकर यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत व महासचिव वीरेंद्रसिंग राजावत यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली येथील जंतर मंतर मैदानावर झालेल्या महामेळाव्याचा आढावा घेतला. मेळाव्यात महाराष्ट्र व अन्य राज्यातील २६ खासदारांनी उपस्थित राहून ई.पी.एस.-९५ निवृत्तीवेतनधारकांच्या आंदोलनास पाठिंबा दिला. याप्रसंगी मावळातील सुमारे २०० सदस्य उपस्थित होते. तालुका अध्यक्ष दशरथ ढोरे यांनी प्रास्ताविक व स्वागत केले. सूत्रसंचालन पांडुरंग तिखे व विजय राऊत यांनी केले. तर आभार सुधीर ढगे यांनी मानले.
PNE25V44896
