नववर्ष प्रदूषणमुक्त साजरे करण्याचे आवाहन
इंदोरी, ता. १८ ः मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियान अंतर्गत नूतन वर्ष पर्यावरणपूरक व प्रदूषणमुक्त साजरे करायचे आहे. त्यासाठी ग्रामस्थ, दुकानदार व व्यावसायिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन इंदोरी ग्रामपंचायत अधिकारी अरुण हुलगे यांनी केले. तसेच सूचनांचे पालन करून गावात समृध्द दिवाळी साजरी करण्यासाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.
जागतिक आरोग्य संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ध्वनिवर्धकाच्या आवाजाची पातळी योग्य असावी. घोषित शांतता क्षेत्रात फटाके वाजवू नयेत. तसेच १२५ डी. बी. पेक्षा अधिक आवाज निर्माण करणारे फटाक्यांची निर्मिती, विक्री व वापर करण्यात मनाई आहे. फटाक्यामधील बेरियम सॉफ्ट, लिथियम, अर्सेनिक, लीड, मर्क्युरी यासारख्या घटकांमुळे विषारी वायू तयार होतात, जे प्राणी व वनस्पतींना घातक आहे, असे बंदी असलेल्या फटाक्यांची विक्री करू नये. ग्रामपंचायतीने निश्चित केलेल्या ठिकाणीच परवानगी घेऊन फटाके विक्री दुकाने थाटावीत. ग्रामसभा ठरावाप्रमाणे फटाकेमुक्त, प्लॅस्टिकमुक्त, कचरामुक्त, प्रदूषणमुक्त, पर्यावरणपूरक ग्रीन फेस्टिव्हल व प्रदूषणविरहित सण समारंभ साजरे करण्याचा प्रयत्न करून सहकार्य करण्याचे आवाहन ग्रामपंचायत प्रशासनाने केले.
