वनअधिकारी पथकाची प्रगती विद्यालयास भेट
इंदोरी, ता. ३१ ः प्रगती विद्यालय व आ. ना. काशीद पाटील उच्च माध्यमिक विद्यालयास पंचतारांकित हरित शाळा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. या निमित्ताने पुणे विभागीय सहाय्यक वनसंरक्षक व सामाजिक वनीकरण अधिकारी दीपक पवार, वडगाव मावळचे वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपक खलाणे, वनपाल अधिकारी बाळासाहेब बुरंगुले, वनपाल सखाराम बुचडे, वनसंरक्षक काजल पाटील यांनी भेट देऊन पाहणी केली.
शाळा परिसरात विद्यार्थ्यांनी लावलेल्या विविध वनस्पती तसेच परसबागेची पाहणी वनअधिकारी पथकाने केली. यावेळी विद्यार्थ्यांना वनस्पती, पर्यावरण, पशू पक्षी याबाबत प्रश्न विचारून माहिती घेतली. सहावी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांनी मंगल काळे दिग्दर्शित ‘निसर्ग राजा’ ही एकांकिका सादर केली. पथकाने एकांकिकेतील कलावंत विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले तसेच बुचडे यांनी एक हजार रुपयाचे रोख बक्षीस दिले.
या प्रसंगी शालेय समितीचे अध्यक्ष दामोदर शिंदे यांच्या हस्ते वन अधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. प्रास्ताविक प्राचार्य महादेव ढाकणे यांनी केले. नियोजन पर्यवेक्षक काकासाहेब भोरे, अमोल जाधव, स्मिता गजभीव, अश्विनी शेलार यांनी केले. आभार रूपेश शिंदे यांनी मानले.
