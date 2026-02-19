इंदोरीत विविध उपक्रम
इंदोरी, ता. १९ : इंदोरी येथील ग्रामपंचायत कार्यालयात शिवजयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. सरपंच शशिकांत शिंदे यांच्या हस्ते शिवप्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. या वेळी उपसरपंच जयश्री सावंत, ग्रामपंचायत सदस्य धनश्री काशिद, लतिका शेवकर, राजश्री राऊत, बेबीताई बैकर, रेश्मा शिंदे, बाळकृष्ण पानसरे, संदीप ढोरे, दत्तात्रेय ढोरे, स्वप्नील शेवकर, मधुकर शिंदे उपस्थित होते. शशिकांत शिंदे आणि संदीप ढोरे यांनी मनोगत व्यक्त केले. नियोजन ग्रामपंचायत अधिकारी अरुण हुलगे, दाऊद तांबोळी, विजय हिंगे आणि अनिकेत सोनवणे यांनी केले.
परिसरातील सांगुर्डी ग्रामपंचायत कार्यालयात नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे यांच्या हस्ते शिवप्रतिमेचे पूजन झाले. पीएमआरडीए सदस्य तथा सरपंच वसंत भसे उपस्थित होते. माजी अध्यक्ष कृष्णा भसे, माजी सरपंच मारुती भसे, माजी उपसरपंच तुकाराम काळे, भीमराव काळे, दिलीप महाराज भसे, संतोष भसे आणि अनिल भसे उपस्थित होते. गणेश बोत्रे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
कान्हेवाडी ग्रामपंचायत कार्यालयात सरपंच स्वाती येवले यांच्या हस्ते शिवप्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. उपसरपंच अनिल कडलक, भाऊसाहेब पवार, राहुल येवले, सुवर्णा ढोरे, ओमेश्वरी ढोरे आणि आरती खैरे उपस्थित होते.
जांबवडे येथे सरपंच तानाजी नाटक यांच्या हस्ते तसेच उपसरपंच सागर नाटक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिवप्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. दरम्यान, परिसरातील सार्वजनिक मंडळांकडून तिथीनुसार सहा मार्च रोजी शिवजयंती साजरी करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
