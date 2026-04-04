शंभर टक्के करवसुलीची कान्हेवाडीची परंपरा कायम

इंदोरी, ता. ४ : आदर्श ग्राम कान्हेवाडी तर्फे चाकण ग्रामपंचायतीने यंदा आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी (१ एप्रिल) १०० टक्के करवसुली करून सलग १८ वर्षांची परंपरा कायम राखली आहे. ग्रामपंचायतीकडून दरवर्षी मार्चमध्ये नागरिकांना कर भरण्याचे आवाहन करण्यात येते. त्यास नागरिक उत्स्फूर्त प्रतिसाद देऊन सहकार्य करतात. या उपक्रमात गावातील बचत गट, युवकवर्ग, ग्रामस्थ तसेच सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांच्यासह ग्रामपंचायत अधिकारी सुप्रिया सांडभोर, लिपिक भाग्यश्री येवले आणि कर्मचारी महादू येवले यांचे मोलाचे योगदान लाभले. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात घरपट्टी, वीज व आरोग्य कर मिळून सात लाख ४३ हजार ९४४ रुपये, तर पाणीपट्टी दोन लाख ३५ हजार ४०० रुपये अशी एकूण नऊ लाख ७९ हजार ३४४ रुपयांची करवसुली करण्यात आली. ग्रामपंचायतीचे नियोजन आणि ग्रामस्थांचे सहकार्य यामुळे कान्हेवाडी ग्रामपंचायतीने विकासाचा आदर्श पॅटर्न उभा केला आहे.
