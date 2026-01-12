पथदिवे बंद असल्याने वडाचा मळा परिसर अंधारमय
जाधववाडी, ता. १२ ः जाधववाडी येथील वडाचा मळा ते आहेरवाडी चौकापर्यंत असलेले पथदिवे अनेक दिवसांपासून बंद पडले आहेत. त्यामुळे या परिसरातून अंधारात चालताना नागरिकांना त्रास होत आहे.
या परिसरातील पथदिवे बंद असल्याने महापालिका हे दिवे कधी सुरू करणार असा प्रश्न नागरिक करत आहेत.
हा परिसर रात्रीच्या वेळी कामावरून जाणाऱ्या नोकरदारांसाठी मुख्य रस्ता आहे. अंधारामुळे येथून चालताना भीती वाटत असल्याची माहिती स्थानिक महिलांनी दिली. अंधारात बसलेले भटके श्वान अचानक अंगावर धावून येण्याचे प्रकार या परिसरात घडले आहेत. तसेच अंधारात खड्डे न दिसल्याने खड्ड्यात पाय जाऊन अपघात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिकेने येथील पथदिवे पूर्ववत सुरू करावीत, अशी मागणी परिसरातील नागरिक करत आहेत.
या रस्त्यावरून रात्री कामावर जाताना पथदिवे बंद असल्याने खूप अंधार असतो, त्यामुळे या रस्त्यातून जातांना भीती वाटते.
- सोनू सोनवणे, स्थानिक नागरिक
या ठिकाणी अंधारात भटके श्वान बसलेले असतात, अंधार असल्याने त्यांचा अंदाज येत नाही आणि ते अचानक अंगावर धावून येतात.
- प्रवीण धोत्रे, कामगार
जाधववाडी ः वडाचा मळा या परिसरातील पदपथावरील बंद असलेले पथदिवे.
