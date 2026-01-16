संभाजीनगरमध्ये आजपासून कीर्तन महोत्सवाचे आयोजन
जाधववाडी, ता. १६ : संभाजीनगर येथील सिद्धिविनायक मंदिरात उद्यापासून (ता. १७) कीर्तन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात राज्यातील नामवंत कीर्तनकार सहभागी होतील. मंदिराच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने आणि गणेश जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर विविध कार्यक्रम होतील.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठान, स्वातंत्र्यवीर सावरकर मित्र मंडळ, सिद्धिविनायक ज्येष्ठ नागरिक संघ, स्वातंत्र्यवीर सावरकर महिला मंडळ आदींच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित उत्सवाचे हे तिसावे वर्ष आहे. रोज विविध संस्थांच्या भजनी मंडळांचे भजनाचे कार्यक्रम, रोज सकाळी ज्ञानेश्वरी पारायण, सायंकाळी हरिपाठ होणार आहे. २२ जानेवारी रोजी गुरुवारी महाप्रसादाचा कार्यक्रम असून परिसरातील सर्व भक्तांनी व नागरिकांनी याचा लाभ घावा असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. उद्या (ता. १७) सायंकाळी साडे सात वाजता आळंदी संस्थानचे विश्वस्त पुरुषोत्तम महाराज पाटील यांचे कीर्तन होईल. त्यानंतर १८ तारखेला सायंकाळी साडे सात वाजता वाणी भूषण प्रमोद महाराज जगताप, १९ जानेवारीला सायंकाळी साडे सात वाजता संत सेवक श्रीकांत महाराज गागरे, २० जानेवारीला सायंकाळी साडे सात वाजता ऋतुजा झेंडे-घिसरे यांचे कीर्तन होईल. २१ जानेवारीला सायंकाळी साडे सात वाजता भागवताचार्य तुकाराम शास्त्री मुंडे यांचे काल्याचे कीर्तन होणार आहे.
आणि २२ जानेवारी रोजी सायंकाळी पाच ते सात वाजता श्री सिद्धिविनायक महिला भजनी मंडळाचे भजन असणार आहे.आणि सात ते रात्री नऊ वाजता आर्ट ऑफ लिव्हिंग परिवार तर्फे सत्संग असणार आहे. आळंदीतील अशोक महाराज इदगे यांचीही कीर्तनाची साथ असणार आहे, तर मृदुंग सेवक सनत्कुमार इदगे यांचीही साथ असेल.
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.