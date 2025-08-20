विजेचा लपंडाव अन् खड्ड्यांचा दुहेरी फटका
किवळे, ता.२० : किवळे परिसरातील नागरिकांना सध्या विजेचा लपंडाव आणि खड्डेमय रस्त्यांचा दुहेरी त्रास सहन करावा लागत आहे. मात्र, त्याकडे महापालिका आणि महावितरणने डोळेझाक केल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून ‘के व्हिले’ हाउसिंग सोसायटीतील वीजपुरवठा वारंवार खंडित होत आहे. एकूण ७८६ सदनिकांच्या या सोसायटीत कधी दिवसभर वीज नसते. कधी अचानकच जाते. ‘वर्क फ्रॉम होम’ व मुलांचे ऑनलाइन स्कूल विस्कळीत होत आहेत, अशी तक्रार रहिवासी करत आहेत.
मुसळधार पावसामुळे महापालिकेने अलीकडेच डांबरीकरण केलेल्या रस्त्यांचे तीन तेरा झाले आहेत. कातळे वस्ती, सांडभोर वस्ती, बापदेव मंदिर परिसर, गावठाण ते कोतवालनगर, मुकाई चौक ते शिंदे पेट्रोल पंप, विकासनगर व साईनगर अंतर्गत रस्ते, कुणाल आयकोनिया परिसर व कोलते पाटील समोरील रस्त्यांवर खड्डेच खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे, रस्त्यांची दुरुस्ती केली जावी, अशी मागणी बाळासाहेब तरस, संदीप ठाकूर यांनी केली आहे.
कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह
नागरिकांनी ठेकेदारांच्या कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सांडभोर वस्तीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे विद्यार्थ्यांना त्रास होतो. त्यांची तातडीने दुरुस्ती व्हावी, अशी मागणी ॲड. शुभांगी तरस यांनी केली. तर रस्त्यांचे डांबरीकरण करताना पीडब्ल्यूडीप्रमाणे निविदेचे फलक दिसत नाहीत. अल्पावधीत रस्त्यांची झालेली दुरवस्था दर्जावर प्रश्न उपस्थित करत आहे, अशी प्रतिक्रिया नवनाथ तरस, मच्छिंद्र तरस, मारुती दांगट, किरण धुमाळ यांनी दिली.
नागरिकांचे सवाल
महापालिकेच्या हद्दीत राहूनही नागरिकांना दररोज विजेच्या आणि खड्ड्यांच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या दर्जात्मक सोयी-सुविधा फक्त कागदोपत्रीच आहेत का ? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. याची पालिकेने दखल घ्यावी अशी मागणी दीपक भोंडवे, गणेश दांगट, उमेश सांडभोर, सुधीर साळुंखे, राहुल तरस यांनी केली आहे.
