गणेश विसर्जनासाठी आता सेल्फी पॉईंट

किवळे, ता. ४ : पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला चालना मिळावी या हेतूने कृत्रिम हौदात गणेशमूर्तीचे विसर्जन करणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी महापालिकेकडून किवळेत खास ‘सेल्फी पॉईंट’ ची निर्मिती करण्यात आली आहे. याशिवाय संबंधित गणेशभक्तांची स्वाक्षऱ्याही महापालिकेचे कर्मचारी घेत आहेत.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतर्फे पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव २०२५ या उपक्रमांतर्गत नागरिकांना पर्यावरणपूरक पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन करण्याचे केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेकडून पर्यावरणपूरक विसर्जनाचे नियोजन करण्यात आले आहे.
क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत शाडू मातीच्या गणेशमूर्ती आणि प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) गणेशमूर्तींसाठी विसर्जन हौदांची सोय करण्यात आली आहे. गणेश मूर्तींचे विसर्जन केवळ निर्धारित कृत्रिम विसर्जन जलकुंडांमध्ये करावे. नद्या, तलाव आणि परिसर स्वच्छ ठेवून निसर्गाचा आदर करावा. जबाबदारीने उत्सव साजरा करू या आणि गणेशोत्सव खऱ्या अर्थाने अधिक पर्यावरणपूरक बनवू या, असे आवाहन पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतर्फे करण्यात आले आहे.
कृत्रिम हौदातील गणेशमूर्ती विसर्जनाची छायाचित्रे महापालिका संकेतस्थळ आणि इंस्टाग्रामवर अपलोड करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी दिली.
महापालिकेची विशेष मोहीम
- गणेश विसर्जनासाठी कृत्रिम जलकुंडांचा वापर करणे
- नैवेद्य/निर्माल्य पाण्यात टाकण्याऐवजी संकलन कुंडांत टाकणे
- शहर स्वच्छ, सुंदर आणि निरोगी ठेवण्यासाठी सहकार्य करणे
महापालिकेच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून आम्ही जाणीवपूर्वक कृत्रिम हौदाची विसर्जनासाठी निवड केली. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी प्रत्येक गणेश भक्ताने कृत्रिम हौदालाच गणेश विसर्जनाच्यादृष्टीने प्राधान्य द्यायला हवे.
- मारुती दांगट, गणेशभक्त, किवळे
