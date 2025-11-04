देहूरोडला बंद पथदिव्यांमुळे अपघाताच्या धोक्यात वाढ
देहूरोड, ता. ४ : पुणे-मुंबई महामार्गावर देहूरोड कॅन्टोन्मेंट हद्दीत निगडी ते देहू फाटा दरम्यान अनेक दिवसांपासून पथदिवे बंद आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना अंधारात प्रवास करावा लागत आहे. याशिवाय अपघाताचा धोकाही वाढला असून नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
राज्य रस्ते विकास महामंडळाने तळेगाव येथील खासगी उद्योग समूहामार्फत २०१९ मध्ये देहूरोड सेंट्रल ते निगडी या महामार्गाचे बीओटी तत्वावर चौपदरीकरण केले होते. मात्र, अनेक दिवसांपासून रस्त्यावरील पथदिवे बंद असून महामंडळाचे याकडे दुर्लक्ष का ? असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. देहूरोड, देहू, चिंचोली, किन्हई, किवळे, विकासनगर येथील नागरिकांचा या मार्गावरून सतत प्रवास सुरू असतो. त्यामुळे या पथदिव्यांची दुरुस्ती करून ते त्वरित सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
कॅन्टोन्मेंट प्रशासनाच्या हद्दीतील देहूरोड सेंट्रल ते शंकरवाडी दरम्यानचे पथदिवेही अनेक वर्षांपासून बंद असून काही ठिकाणचे लोखंडी खांब वाकलेले आहेत. हे खांब कोसळून एखादा अपघात झाल्यावरच प्रशासन जागे होणार का ? असा सवाल नागरिकांनी केला आहे.
काही तांत्रिक कारणाने पथदिवे बंद पडू शकतात. मात्र, ते बंद राहू नयेत. हे पथदिवे त्वरित सुरू केले जावेत.
- सुरेश लुनावत, सामाजिक कार्यकर्ते, विकासनगर, किवळे
