पुणे-मुंबई महामार्गावर निगडीत रस्त्यावरच वाहनतळ
देहूरोड, ता. १० : कॅन्टोन्मेंट परिसर तसेच स्थानिक लष्करी हद्द लागून असलेल्या पुणे-मुंबई महामार्गावरील निगडी येथील परमार कॉम्प्लेक्स चौकाजवळील चार रेस्टॉरंटसमोर वाहने रस्त्यावरच उभी करण्यात येतात. त्यामुळे अपघाताचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
या परिसरात महामार्गावरील मुख्य रस्त्यासोबतच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) सेवा रस्त्यावरही सर्रास वाहन पार्किंग केले जाते. सेवा रस्त्यावरून नियमितपणे जाणाऱ्या वाहनचालकांना जागा मिळत नसल्याने अचानक ब्रेक लावावा लागतो. प्रवासी, दुचाकी आणि चारचाकी वाहन चालकांची मोठी गैरसोय होत आहे.
स्थानिक नागरिकांनी याकडे रस्ते विकास महामंडळाचे तसेच कॅन्टोन्मेंट प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याची टीका केली आहे. या संवेदनशील आणि उच्च वाहतुकीच्या पट्ट्यात कॅन्टोन्मेंटचे अधिकारी तसेच स्थानिक वाहतूक पोलिसांची उपस्थितीच जाणवत नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
वारंवार तक्रारी करूनही संबंधित विभागांकडून कोणतीही कारवाई न झाल्याने हा महत्त्वाचा महामार्ग वाहनतळात बदलल्याची नाराजी व्यक्त केली जात आहे. तत्काळ कारवाई न केल्यास मोठा अपघात होण्याची शक्यता नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान याबाबत लष्कराच्या देहूरोड स्थानिक मुख्यालयात संपर्क होऊ शकला नाही.
परमार कॉम्प्लेक्सजवळील रेस्टॉरंटसमोर वाहनांचे रस्त्यावरच पार्किंग केले जाते. महामार्गासारख्या वेगवान वाहतुकीच्या रस्त्यावर अशी गर्दी अत्यंत धोकादायक आहे. प्रशासनाने तत्काळ लक्ष देऊन कारवाई करणे गरजेचे आहे.
-श्रीधर टिळेकर, स्थानिक नागरिक
सेवा रस्त्यावरही वाहने उभी केल्याने अन्य वाहने अडकतात आणि चालकांना अचानक ब्रेक मारावे लागतात. पोलिस आणि कॅन्टोन्मेंट अधिकारी यांच्या अनुपस्थितीमुळे ही समस्या वाढत आहे. अपघात टाळायचे असतील तर त्वरित उपाययोजना कराव्यात.
-शांताराम शेवकर, स्थानिक नागरिक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.