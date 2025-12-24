देहूरोड येथील बुद्ध विहाराचा आज वर्धापन
देहूरोड, ता. २४ : देहूरोड येथील ऐतिहासिक धम्मभूमीवरील बुद्ध विहाराचा उद्या (ता. २४) ७१ वा वर्धापन दिन विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे.
या निमित्ताने राज्यभरातून मोठ्या संख्येने बौद्ध अनुयायी धम्मभूमीवर दाखल होणार आहेत. वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमांची सुरुवात सकाळी ९.३० वाजता महाबुद्ध वंदनेने होईल. यावेळी पं. भदंत विनाचार्य (महाबोधी महाविहार, बुद्धगया) यांच्या उपस्थितीत महाबोधी महाविहार बुद्धगया मुक्ती समर्थन परिषद पार पडेल. त्यानंतर विविध धार्मिक विधी, प्रवचने व धम्मविचार सत्रांचे आयोजन करण्यात आले.
धम्मभूमी फेस्टिव्हलचे आयोजन करण्यात आले असून यामध्ये वक्तृत्व स्पर्धा, बहुजन महानायक व महानायिकांच्या जीवनावर आधारित एकपात्री नाट्यस्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदी उपक्रमांचा समावेश आहे.
सायंकाळी ४ वाजता धम्मदीक्षा समारंभाचे आयोजन केले आहे. कार्यक्रमासाठी धम्मभूमी परिसर आकर्षकरीत्या सजविण्यात आला असून विविध सामाजिक व बौद्ध संघटनांच्या वतीने मंडप उभारण्यात आले आहेत.
भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी देहूरोड पोलिस ठाण्याच्या वतीने चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. वाहतूक नियोजन व सुरक्षेच्या दृष्टीने विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
