देहूरोड बाजारपेठेत वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर
देहूरोड, ता. ३ : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील देहूरोड बाजारपेठेत खरेदीसाठी येणारे नागरिक मोठ्या प्रमाणात आपली वाहने थेट रस्त्यावर उभी करत असल्यामुळे परिसरात तीव्र वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे.
पुणे-मुंबई महामार्गावरील जुना बँक ऑफ इंडिया चौक ते रेल्वे स्टेशन, रेल्वे स्टेशन ते मंडई, मंडई ते राहुल प्रिंटर (चर्च मार्गे), मंडई ते सुभाष चौक, सुभाष चौक ते गुरुद्वारा तसेच सुभाष चौक ते स्वामी विवेकानंद चौक या प्रमुख मार्गांवर सर्रासपणे दुचाकी व चारचाकी वाहने उभी केली जात असल्याचे चित्र आहे. या बेकायदा पार्किंगमुळे रस्ते अरुंद होत असून, वाहनांची वर्दळ वाढली की संपूर्ण बाजारपेठेत वाहतूक ठप्प होते. याचा फटका केवळ वाहनचालकांनाच नव्हे, तर पादचाऱ्यांनाही बसत आहे. अनेक ठिकाणी नागरिकांना पायी चालणेही कठीण होत असून, वाहतूक कोंडीमुळे किरकोळ वादाचे प्रसंगही वारंवार घडत आहेत.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, या संपूर्ण परिसरात वाहतूक पोलिस क्वचितच दिसतात. त्यामुळे कोणताही धाक नसल्याने वाहनचालक मनमानी पद्धतीने रस्त्यावरच वाहने उभी करतात. याकडे वाहतूक पोलिसांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
खरेदीच्या निमित्ताने देहूरोड बाजारपेठेत गेल्यानंतर अनेक ठिकाणी वाहने रस्त्यावर उभी असतात. त्यामुळे स्वतःच्या गाडीतून पुढे जाणे अवघड होते. सुरळीत वाहतुकीच्या दृष्टीने स्थानिक वाहतूक पोलिसांनी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
- रोहिदास दांगट, स्थानिक नागरिक
या समस्येची दखल घेत देहूरोड बाजारपेठेतील वाहतूक कोंडी सुरळीत होण्यासाठी तातडीने वाहतूक नियंत्रक पथक रवाना करण्यात येईल. बाजारपेठेची पाहणी करून सुरळीत वाहतुकीच्या दृष्टीने योग्य त्या उपाययोजना लवकरच केल्या जातील.
- विशाल गजरमल, पोलिस निरीक्षक देहूरोड वाहतूक विभाग
