निगडी बस आगारासमोरचे धोकादायक खड्डे बुजविले
सकाळ इम्पॅक्ट
किवळे, ता. ४ : निगडी येथील भक्ती-शक्ती चौकाजवळील पीएमपी बस आगाराच्या प्रवेशद्वारासमोर पडलेल्या मोठ्या खड्ड्यांमुळे अपघाताची शक्यता निर्माण झाल्याबाबत ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची तत्काळ दखल घेत संबंधित यंत्रणेने हे खड्डे बुजविले.
बस आगाराच्या प्रवेशद्वारासमोर रस्त्याच्या मध्यभागी मोठे खड्डे पडल्याने बस चालक, दुचाकीस्वार तसेच पादचाऱ्यांना मोठा धोका निर्माण झाला होता. विशेषतः गर्दीच्यावेळी अचानक ब्रेक लागणे, वाहनांचे संतुलन बिघडणे अशा घटना घडत होत्या. याबाबत नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या समस्येकडे लक्ष वेधताना डॉ. मनस्वी धंदल यांनी,
बस आगारासमोरच खड्डे असणे म्हणजे अपघाताला निमंत्रण आहे. प्रशासनाने वेळीच कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती. तर विशाल खाणेकर यांनीही दररोज शेकडो वाहने या मार्गावरून जातात. तातडीने दुरुस्ती न झाल्यास मोठी दुर्घटना घडू शकते, असा इशारा दिला होता.
KIW26B05317