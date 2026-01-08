पवना नदीवरील मामुर्डी–सांगवडे उड्डाणपूल सांगवडे हद्दीत रखडलेलाच, मोबदल्याच्या प्रश्नावर उद्या पीएमआरडीएची महत्त्वाची बैठक
पवना नदीवरील मामुर्डी-सांगवडे उड्डाणपूल रखडलेलाच
मोबदल्याच्या प्रश्नावर आज पीएमआरडीएची बैठक
किवळे, ता. ८ : महापालिकेच्या स्थापत्य प्रकल्प विभागाच्या वतीने पवना नदीवर मामुर्डी-सांगवडे दरम्यान सुरू असलेल्या उड्डाणपुलाचे काम सांगवडे हद्दीत अद्याप बंद आहे. या कामाला अडथळा ठरत असलेल्या संबंधित शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पीएमआरडीएच्या वतीने शुक्रवारी (ता. ९) बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
याबाबत माहिती देताना उपअभियंता नीलेश दाते यांनी सांगितले की, सध्या सांगवडे हद्दीत उड्डाणपुलाचे प्रत्यक्ष काम सुरू झालेले नाही. जमीन संपादन व मोबदल्या बाबतच्या प्रक्रियेमुळे पुढील टप्प्यातील कामास अडचणी येत आहेत.
उड्डाणपुलासाठी सांगवडे हद्दीतील जमीन संपादनाच्या मोबदल्याचा प्रस्ताव पीएमआरडीएकडून प्रथम त्यांच्या अभियांत्रिकी विभागाकडे, त्यानंतर नगररचना विभागाकडे पाठविण्यात आला. पुढे हा प्रस्ताव पीएमआरडीएच्या जमीन मालमत्ता विभागाकडे आला असून, त्या विभागाने या प्रस्तावावर अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
या सर्व बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी आज पीएमआरडीएच्या अभियांत्रिकी विभागाने बैठक बोलावली असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. या बैठकीस प्रकल्पामुळे बाधित होणारे संबंधित शेतकरी उपस्थित राहणार असून, महापालिकेच्या स्थापत्य प्रकल्प विभागाचे कर्मचारीही बैठकीत सहभागी होणार आहेत.
मोबदल्या बाबत पीएमआरडीएकडून शेतकऱ्यांना ठोस व लेखी आश्वासन मिळाल्यास, संबंधित शेतकऱ्यांकडून उड्डाणपुलाच्या पुढील टप्प्यातील कामासाठी परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत मोबदल्याच्या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा निघाल्यास सांगवडे हद्दीतील उड्डाणपुलाचे रखडलेले काम लवकरच पुन्हा सुरू करता येईल. याबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत, असेही दाते यांनी स्पष्ट केले.
