मामुर्डीतील शाळेसमोरील गतिरोधक धोकादायक
किवळे, ता.१० : मामुर्डी परिसरात असलेल्या एका शाळेसमोरील गतिरोधकाची उंची अतिशय कमी असल्याने वाहनचालक वेगात वाहन चालवत असून त्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे.
शाळेच्यावेळेत विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असताना ही बाब अत्यंत चिंताजनक ठरत आहे. रस्त्यावर दुचाकी, चारचाकी तसेच अवजड वाहनांची सतत वर्दळ असते. मात्र गतिरोधक स्पष्टपणे दिसत नसल्याने अनेक वाहनचालक वेग कमी करत नाहीत. परिणामी, वाहनांचा वेग अधिकच वाढतो. त्याने पादचाऱ्यांसह विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. गतिरोधकावर रिफ्लेक्टर, पांढरे पट्टे किंवा सूचना फलक नसल्याने रात्रीच्यावेळी परिस्थिती अधिक धोकादायक बनते. यापूर्वी येथे किरकोळ अपघातही घडले असून, भविष्यात मोठा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही महापालिकेकडून अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. शाळेच्या परिसरात वाहतूक नियंत्रणासाठी योग्य उंचीचा गतिरोधक, स्पष्ट रंगकाम करुन सूचना फलकासह तातडीने बसविण्याची गरज आहे.
- अमोल राऊत, नागरिक, राऊतनगर, मामुर्डी
