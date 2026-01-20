श्री अय्यप्पा मंदिरात नारायणीय महोत्सव
देहूरोड, ता. २० : देहूरोड येथील श्री अय्यप्पा मंदिरात एक फेब्रुवारी रोजी सकाळी ७.३० वाजल्यापासून भव्य नारायणीय महोत्सव (संपूर्ण नारायणीय पारायण) आयोजित करण्यात आला आहे. श्री अय्यप्पा मंदिर, देहूरोड नारायणीयम ग्रुप यांच्या वतीने आयोजन करण्यात आले असून पुणे शहरातील विविध मंदिरांचे प्रतिनिधित्व करणारी नारायणीयम पारायण मंडळ महोत्सवात सहभागी होणार आहेत.
सामूहिक भक्ती, आध्यात्मिक एकात्मता आणि श्रद्धेच्या वातावरणात हा महोत्सव संपन्न होणार आहे. महोत्सवाच्या निमित्ताने आध्यात्मिक पर्वणी मिळणार असल्याने भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन देहूरोड अय्यप्पा सेवा संगमच्या वतीने करण्यात आले आहे.
देहूरोड येथील श्री अय्यप्पा मंदिर हे अय्यप्पा भक्तांचे एक महत्त्वाचे श्रद्धास्थान आहे. येथे नियमितपणे धार्मिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. दक्षिण भारतीय परंपरेनुसार, विशेषतः केरळमधील शबरीमला अय्यप्पा मंदिराच्या परंपरेनुसार या मंदिरातील पूजा-अर्चा केली जाते. मंदिरात भगवान अय्यप्पा स्वामींसह गणपती, भगवान सुब्रह्मण्य व देवी माळिका यांच्या मूर्तींचीही विधीवत पूजा केली जाते.
नारायणीय महोत्सवाच्या माध्यमातून भक्ती, साधना आणि सामाजिक एकोप्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून, विविध भाषिक व प्रांतीय भाविक एकत्र येऊन सहभाग नोंदवितात.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.