देहूरोड, किवळेत पाणीपुरवठ्याची समस्या
देहूरोड : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीतील कोटेश्वरवाडी, तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या विकासनगर (किवळे) परिसरात पाणीपुरवठ्याच्या विविध समस्या नागरिकांसमोर उभ्या आहेत.
कोटेश्वरवाडीत अनेक वर्षांपासून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो, तर विकासनगर परिसरातील उंच व सखल भागामुळे पाण्याचे असमान वितरण होत आहे. सकाळी सुमारे एक तास पाणी येत असले, तरी उताराच्या भागात पाणी जास्त वेळ राहते, मात्र उंच भागात अपेक्षित दाब मिळत नाही. त्यामुळे नागरिकांना मोटारींचा वापर करावा लागत असून उन्हाळ्यात टंचाई वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
कोटेश्वरवाडीत कॅन्टोन्मेंट बोर्डामार्फत अनेक वर्षांपासून टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो. सध्या आठवड्यात सोमवार, मंगळवार तसेच शनिवार-रविवार असे चार टँकर येतात. उन्हाळा वाढत असल्याने हे पाणी अपुरे पडण्याची शक्यता आहे.
- मीनल दाभाडे, गृहिणी, कोटेश्वरवाडी
विकासनगर हद्दीत अनेक ठिकाणी उंच-सखल भाग आहे. पाणी सकाळी साधारण एक तास येते. उताराच्या भागात पाणी जास्त वेळ टिकते; मात्र चढाच्या भागात दाब कमी असल्याने पुरेसे पाणी मिळत नाही. त्यामुळे रोज पाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागतो.
- संगीता दांगट, गृहिणी, विकासनगर
