शिवजयंतीनिमित्त व्याख्यान
किवळे, ता. २२ : आदर्शनगर येथील जय श्रीराम चौकातील शिवशंभो कॉलनीत शिवजन्मोत्सव साजरा करण्यात आला. शिवचरित्रकार प्रा. विक्रम कदम यांचे व्याख्यान झाले.
शिवचरित्रकार प्रा. कदम यांनी शिवाजी महाराज यांचा जीवन-संघर्ष समजावून सांगितला. नगरसेवक नीलेश तरस, ऐश्वर्या तरस, धर्मपाल तंतरपाळे, रेश्मा कातळे, माजी नगरसेवक मोरेश्वर भोंडवे, लखन तरस आदी उपस्थित होते.
शिवजयंती महोत्सव समितीचे मुख्य आयोजक संभाजी ब्रिगेड शहराध्यक्ष प्रवीण कदम, आदर्शनगर सोशल फाउंडेशनचे अध्यक्ष तायप्पा धनगर यांनी संयोजन केले. सचिन पाटील, चेतन शितोळे, बसप्पा खेत्री, अमोल विटकर, रामदास घोटकुले, मधुकर माने यांचे सहकार्य लाभले. महेश शिंदे पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. प्रियांका पोळ यांनी सूत्रसंचालन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.