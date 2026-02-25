रोहिदास मंदिरासाठी जागा देण्याची मागणी
किवळे, ता. २५ : किवळे, साईनगर, मामुर्डी व रावेत परिसरात चर्मकार समाजाची मोठी वस्ती आहे. त्यामुळे संत रोहिदास महाराज समाज मंदिरासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी चर्मकार समाजाचे अध्यक्ष लिलाधर पानझाडे यांनी केली आहे. त्यांच्या पुढाकाराने संत शिरोमणी संत शिरोमणी रोहिदास महाराज व श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त किवळे येथील विकास नगर परिसरात कार्यक्रम झाला. यावेळी ज्ञानेश्वर कांबळे, नगरसेविका ऐश्वर्या तरस राजेंद्र तरस, नगरसेवक धर्मपाल तंतरपाळे, बापू कातळे, सुरेश लुनावत तसेच ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष नानासाहेब डोईफोडे उपस्थित होते. प्रारंभी दीपप्रज्वलन झाले. यावेळी भजन, मनोगत व समाजप्रबोधनपर कार्यक्रम झाले. एम. डी. चौधरी व रवी कुलकर्णी यांच्या भक्ती संगीताचा कार्यक्रम तसेच महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले.
पानझाडे यांच्यासह कार्याध्यक्ष दशरथ वाघमारे, सचिव शामराव पवार, खजिनदार गजानन ढाक यांनी आयोजन केले. प्रा. रामहरी वाघ यांनी सूत्रसंचालन केले.
