देहूरोड कॅन्टोन्मेंट हद्दीत मुरूम टाकून तात्पुरता दिलासा
देहूरोड, ता. १६ : कॅन्टोन्मेंट प्रशासनाकडून हद्दीतील झेंडेमळा ते जाधव मळा तसेच कारके मळा ते जाधव पाटील मळा या रस्त्यांवर मुरूम टाकण्यात आल्याने स्थानिक नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र मागील अनेक वर्षांपासून या रस्त्याचे डांबरीकरण प्रलंबित असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
परिसरातील नागरिक नियमितपणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला कर भरत असतानाही मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा प्रश्न स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे. या रस्त्याच्या डांबरीकरणाची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे.
काही वर्षांपूर्वी या रस्त्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. डांबरीकरणाची प्रक्रिया देखील सुरू झाली होती; मात्र स्थानिक लष्कराच्या विरोधामुळे हे काम पूर्ण होऊ शकले नाही.
झेंडेमळा ते हगवणे मळा या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना रोजच्या प्रवासात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शेतकरी, विद्यार्थी आणि स्थानिक रहिवासी या रस्त्याचा नियमित वापर करत असल्याने तातडीने डांबरीकरण करण्याची मागणी होत आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. सध्या मुरूम टाकल्याने दिलासा मिळाला असला तरी कायमस्वरूपी डांबरीकरण करणे गरजेचे आहे.
- पंडितराव जाधव, स्थानिक शेतकरी
