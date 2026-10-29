रावेत - किवळे गावठाण रस्त्यावर खड्डे, धूळ

किवळे, ता. २९ : रावेत गावठाण ते किवळे गावठाण या मार्गावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडले असून, कात्रज-देहूरोड बाह्यवळण मार्गावरील ग्रामदैवत धर्मनाथ महाराज उड्डाणपुलाच्या अलीकडे आणि पलीकडे रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे.
या पुलाच्या दोन्ही बाजूंच्या सेवा रस्त्यांचीही अवस्था खराब झाली असून, परिसरात सर्वत्र धूळ पसरत आहे. त्यामुळे वाहनचालकांसह स्थानिक नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असून, नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. रावेत गावठाण ते किवळे गावठाण दरम्यान मळेकर वस्तीच्या हद्दीत काही ठिकाणी रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. पुढे भोंडवे वस्ती परिसरातही काही ठिकाणी खड्ड्यांची समस्या आहे.
कात्रज-देहूरोड बाह्यवळण मार्गावरील धर्मनाथ महाराज उड्डाणपुलाजवळ रस्त्याची स्थिती अधिक खराब झाली आहे. पुलाच्या दोन्ही बाजूंना मुख्य रस्त्यासह सेवा रस्त्यांचीही दुरवस्था झाल्याने वाहनचालकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे या रस्त्यांची दुरुस्ती करून खड्डे बुजवावेत आणि धुळीचा त्रास कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे शहर सचिव दीपक भोंडवे यांनी केली आहे.
रावेत गावठाण ते किवळे गावठाण रस्त्यावरील खड्डे संबंधित ठेकेदाराला दाखविले आहेत. या खड्ड्यांच्या दुरुस्तीचे काम केले जाईल.
- स्वप्नील शिर्के, उपअभियंता (स्थापत्य), ‘ज’ क्षेत्रीय कार्यालय, पिंपरी चिंचवड महापालिका
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