लोणावळ्यात घरफोडीच्या दोन घटना; पाच लाख ८७ हजारांचा ऐवज लंपास
लोणावळा, ता. २१ : लोणावळ्यातील भांगरवाडी येथे घरफोडीच्या दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये चोरट्यांनी पाच लाख ८७ हजारांचा ऐवज लंपास केला आहे. मंगळवारी (ता. १९) सायंकाळी पाच ते बुधवारी (ता. २०) सकाळी साडेनऊच्या दरम्यान या घटना घडल्या. याप्रकरणी भांगरवाडी येथील सुजल पार्क सोसायटीत राहणारे योगेश कोठावदे यांनी लोणावळा शहर पोलिस ठाण्यामध्ये फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी कोठावदे हे मंगळवारी आपल्या कुटुंबासह कल्याण येथे गेले होते. घर बंद असल्याची संधी साधत चोरट्यांनी त्यांच्या फ्लॅटच्या दरवाज्याची कडी तोडून आत प्रवेश केला. त्यानंतर बेडरूममधील लोखंडी कपाट फोडत त्यातील रोख रक्कम व सोन्याचे दागिने असा पाच लाख ७७ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. याचवेळी चोरट्यांनी भांगरवाडी येथील गोखले पार्कमधील भरत मेंगडे यांच्या घरातून रोख रक्कम व चांदीच्या पट्ट्या असा १० हजार रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केला. लोणावळा परिसरात गेले दोन दिवस मुसळधार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे रस्त्यावर वर्दळ कमी आहे. अशातच चोरट्यांनी रेकी करत चोरीची संधी साधली असल्याची चर्चा आहे. लोणावळा शहर पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.