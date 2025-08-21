वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या १२० वाहनांवर कारवाई
लोणावळा, ता.२१ : लोणावळा शहर पोलिसांच्या वतीने बाजारपेठ भागात वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या १२० वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. दरम्यान ९५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक विभागाकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
पोलिसांच्या वतीने वाहतूक व्यवस्थेत बदल करत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मावळा पुतळा ते जयचंद चौक व छ. शिवाजी महाराज पुतळा चौकादरम्यान पोलिसांच्या वतीने प्रायोगिक तत्त्वावर रस्ता दुभाजक लावण्यात आले होते. मात्र, नागरिकांच्या तक्रारीनंतर ते काढण्यात आले. वाहतूक नियमांबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे. वाहतुकीचे नियम न पाळणाऱ्या तसेच वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या व रस्त्यामध्ये चुकीच्या पद्धतीने उभ्या करण्यात आलेल्या १२० वाहनांवर गुरुवारी दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. नियमित कारवाईप्रमाणेच ही कारवाई सुरू असून नागरिकांनी वाहतुकीची शिस्त व नियम पाळावेत, असे आवाहन पोलिस निरीक्षक राजेश रामाघारे यांनी केले आहे.
