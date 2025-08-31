पाच दिवसांच्या गणरायाचे वाजतगाजत विसर्जन
लोणावळा, ता. ३१ : ‘गणपती बाप्पा मोरया’ चा जयघोष करत भाविकांनी पाच दिवसांनंतर भावपूर्ण वातावरणात गणरायाचे विसर्जन करण्यात केले. भाविकांनी लाडक्या गणरायाचे उत्साहपूर्ण वातावरणात तसेच ढोल-ताशांच्या गजरात स्वागत केले होते. हुडको येथील कृत्रिम हौद तसेच लोणावळा तलाव येथे भाविकांची विसर्जनासाठी रीघ लागली होती. वळवण, तुंगार्ली, खंडाळा, नांगरगाव येथेही विसर्जनाची सुविधा करण्यात आली आहे. पालिकेच्या वतीने भांगरवाडीतील मारुती मंदिर येथे इंद्रायणी नदीपात्रातील घाटाची स्वच्छता करून विसर्जनाची तयारी करण्यात आली आहे. हुडको येथील इंद्रायणी पात्रालगत नगरपरिषदेच्या वतीने विसर्जनसाठी कृत्रिम हौद तयार करण्यात आला आहे. याठिकाणी नागरिकांनी गणेश मूर्तीचे विसर्जन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तरुणांसह चिमुकले विसर्जन मिरवणुकीत उत्साहाने सहभागी झाले होते. ग्रामिण भागातील कार्ला, कुरवंडे, औंढे-औंढोली येथेही पाच दिवसांच्या गणपतीचे विसर्जन झाले.
