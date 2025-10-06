लोणावळा नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी
लोणावळा, ता. ६ : लोणावळा नगर परिषदेचे नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती (एससी) संवर्गासाठी राखीव झाले आहे. त्यामुळे या पदासाठी इच्छुक असलेल्या अन्य प्रवर्गांतील मातब्बरांच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरले आहे. गेली चार वर्षे नगरपरिषदेवर प्रशासकीय राजवट आहे. अनेक जण निवडणुकांच्या प्रतीक्षेत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुकांच्या प्रक्रियेस वेग आला आहे.
नगर परिषदेची प्रभाग रचना नुकतीच अंतिम करण्यात आली आहे. मतदार याद्यांचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे. दरम्यान, बुधवारी (ता. ८) प्रभागांसाठी आरक्षण सोडती निघणार आहेत. नगरसेवक पदासाठी काय आरक्षण निघणार, या शक्यतेने अनेक इच्छुकांची धडधड आणखी वाढली आहे. नगराध्यक्षपद राखीव झाल्याने पक्षीय हालचालींना वेग आला असून बैठका सुरू झाल्या आहे. मागील निवडणुकीमध्ये भाजपचे नगराध्यक्षपदासह दहा नगरसेवक होते. तर; शिवसेना सहा, काँग्रेस सहा, रिपाइं एक व अपक्ष चार असे बलाबल होते. नगराध्यक्ष पदासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातून अनेक उमेदवार इच्छुक होते. गणपती उत्सव, नवरात्रीमध्ये अनेकांनी विविध कार्यक्रमांचा धडाका लावला होता. मात्र, त्यावर पाणी फेरले गेले आहे.
फटाके फोडत आनंदोत्सव
‘एससी’ संवर्गाला जवळपास तीस वर्षानंतर नगराध्यक्ष पदाची संधी मिळणार असल्याने नागरिकांनी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात फटाके फोडत आनंद साजरा केला. नगराध्यक्षपद अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाल्याने चर्चेत नसलेली नावेही पुढे येत आहेत. इच्छुकांच्या नावांवर चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
