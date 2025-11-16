शिवसेना-आरपीआयच युतीचे लोणावळ्यात पाच उमेदवार जाहीर
लोणावळा, ता. १६ : शिवसेना-आरपीआय (आठवले गट) युतीचे पाच उमेदवार रविवारी जाहीर करण्यात आले. प्रभाग क्रमांक एकमधून शिवसेनेने सिंधू व प्रेरणा या परदेशी माय-लेकींना उमेदवारी दिली आहे.
आरपीआयचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष सूर्यकांत वाघमारे यांनी शिवसेनेत केला असून ते धनुष्यबाण चिन्हावर नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढवीत आहेत. शिवसेनेच्या सात उमेदवारांच्या नावांची घोषणा यापूर्वीच झाली आहे. अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी उर्वरित उमेदवार अर्ज दाखल करतील, अशी माहिती शिवसेनेचे शहरप्रमुख संजय भोईर व आरपीआयचे तालुकाध्यक्ष लक्ष्मण भालेराव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी शहराध्यक्ष कमलशील मस्के, माजी नगरसेवक दिलीप दामोदरे, पराग राणे आदी उपस्थित होते.
शिवसेनेने दुसऱ्या टप्प्यातील यादीत जाहीर केलेल्या उमेदवारांची प्रभागनिहाय नावे अशी ः क्र. १ : प्रेरणा अमोल परदेशी (सर्वसाधारण), ३ : राजेंद्र देसाई (अनुसूचित जाती), ४ : कोमल बाळू चित्ते (अनुसूचित जाती महिला), ८ :
कामलशील म्हस्के (अनुसूचित जाती), ९ : उषा धम्मरक्षित जाधव (अनुसूचित जाती महिला).
काँग्रेसच्या दोघांचे अर्ज दाखल
दरम्यान, काँग्रेसतर्फे गवळीवाडा प्रभाग क्रमांक दहामधून सर्वसाधारण जागेसाठी अनिल महादेव गवळी व नागरिकांचा मागास प्रवर्गातून वैशाली सुनील मोगरे यांचे अर्ज दाखल झाले, अशी माहिती काँग्रेसच्या शहराध्यक्ष राजू गवळी यांनी दिली.
