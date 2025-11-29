द्रुतगती मार्गावर चालत्या कारला आग
द्रुतगती मार्गावर चालत्या कारला आग

बोरघाटात मोटारीला आग;
चालकामुळे दुर्घटना टळली

लोणावळा, ता. २९ : मुंबईहून पुण्याकडे जाताना धावत्या मोटारीने पेट घेतला. ही घटना द्रुतगती मार्गावर शनिवारी दुपारी बाराच्या सुमारास अमृतांजन पूल ते बोरघाट (दस्तुरी) महामार्ग पोलिस ठाणे या दरम्यान घडली. चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे मोटारचालकाने प्रसंगावधान राखत वाहन मार्गाच्या कडेला घेतले. चालक व त्यातील प्रवासी तत्काळ बाहेर पडल्याने मोठी जीवितहानी टळली. काही क्षणांतच गाडी पूर्णपणे जळून खाक झाली.

आग लागल्याची जाणीव होताच या घटनेमुळे आधीच असलेल्या वाहतूक कोंडीत आणखी वाढ झाली. दरम्यान, महामार्ग पोलिसांनी तातडीने मदतकार्य सुरू करून वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवून सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला. आग लागण्याचे कारण अद्याप समजू शकले नाही.

बोरघाट : पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर मोटारीला आग लागली.

