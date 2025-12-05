हरवलेले, चोरीला गेलेले ३५ मोबाईल परत
लोणावळा, ता. ५ : लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी हरवलेले व चोरीला गेलेले असे एकूण ३५ मोबाईल त्यांच्या मूळ मालकांच्या हाती सुपूर्द केले आहेत.
शहरात गर्दीच्या ठिकाणी मोबाईल फोन चोरीला जाणे किंवा गहाळ होण्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. फोन गहाळ झाल्याने नागरिकांनाही मनस्ताप सहन करत अडचणींचा सामना करावा लागतो. काही वेळा गैरप्रकार होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत पोलिसांच्या या कामगिरीमुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
लोणावळा ग्रामीण पोलिस ठाण्यामध्ये मोबाईल चोरी किंवा गहाळ झाल्याच्या तक्रारी दाखल आहे. तांत्रिक तपास, सीडीआर विश्लेषण, लोकेशन ट्रॅकिंग आणि सततच्या पाठपुराव्यानंतर हे मोबाईल दुसऱ्या सिमकार्डसह वापरले जात असल्याचे समोर आले. यानंतर राज्यासह परराज्यातून ३५ मोबाईल फोन पोलिसांकडून जप्त करण्यात आले. हरवलेला मोबाईल परत मिळेल अशी खात्री नागरिकांमध्ये नसते. मात्र हे मोबाईल त्याच्या मूळ मालकांना सुपूर्द करत पोलिसांनी सुखद धक्का दिला. मोबाईल परत मिळाल्यानंतर तक्रारदारांनी समाधान व्यक्त केले. लोणावळा उपविभागीय पोलिस अधिकारी गजानन टोम्पे पोलिस निरीक्षक दिनेश तायडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कामगिरी यशस्वी केली.