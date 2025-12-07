रवींद्र जगदाळे यांना राष्ट्र गौरव पुरस्कार
लोणावळा, ता. ६ : गडदुर्ग संवर्धन ट्रस्ट महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने रवींद्र जगदाळे यांना यंदाचा राष्ट्र गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
पद्मश्री मुरली पेटकर, दादा पासलकर तसेच गडदुर्ग संवर्धन संस्था महाराष्ट्र राज्यचे सर्व पदाधिकारी यांच्या हस्ते कोथरूड येथे हा प्रदान करण्यात आला.
जगदाळे यांनी शिवकालीन शस्त्रास्त्रे, युद्धपद्धती आणि दुर्गसंस्कृती यांचे संशोधन, संकलन आणि संवर्धन या क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्यांनी स्थापित केलेले ‘मावळ हेरिटेज म्युझियम – लोणावळा’ हे शिवकालीन वारसा, प्राचीन शस्त्रास्त्रे व सैन्यपरंपरेचे उत्कृष्ट जतन करणारे एक महत्त्वपूर्ण केंद्र म्हणून राज्यभर ओळखले जाते. याचबरोबर, तुळजाभवानी मर्दानी खेळ प्रशिक्षण व सांस्कृतिक सेवा संस्था या उपक्रमाच्या माध्यमातून त्यांनी हजारो विद्यार्थी–विद्यार्थिनींना लाठी-काठी, दांडपट्टा, भाला, तलवारबाजी आदी पारंपरिक मर्दानी युद्धकलेचे प्रशिक्षण दिले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.