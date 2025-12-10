विकास अजेंड्याऐवजी चर्चा ‘एम फॅक्टर’चीच
लोणावळा, ता. १० : लोणावळा नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासह २२ जागांसाठीची निवडणूक पार पडली असून, उर्वरित दोन जागांसाठीची निवडणूक २० डिसेंबर रोजी होणार आहे. मात्र, यंदा संपूर्ण प्रचारकाळात आशादायी विकास आराखडा, शहरासाठीची दृष्टी, आगामी कामांची ठोस मांडणी यापैकी काहीच उमेदवारांच्या भाषणातून दिसून आले नाही. उलट संपूर्ण प्रचार मोहीम ‘एम फॅक्टर’ (मनी, मॅन आणि मसल पॉवर) भोवतीच फिरत राहिल्याने मतदारांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. निवडणूक काळात कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा झाल्याची ही चर्चा आहे.
शहरातील पाणीपुरवठा, वाहतूक कोंडी, बेकायदेशीर बांधकामे, पर्यटन व्यवस्थापनातील त्रुटी, कचरा व्यवस्थापन आणि आरोग्य सुविधा या तातडीच्या प्रश्नांवर कोणत्याही पक्षाने ठाम भूमिका घेतली नाही. पाच वर्षांसाठी नागरिकांचा विश्वास मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेला जाहीरनामा, नवी कामे किंवा प्रकल्पांचे नियोजन या विषयांची चर्चा तर झालीच नाही; पण शहराचे भविष्यातील चित्र काय असणार याची रूपरेषाही मांडली गेली नाही.
याउलट प्रचारात चर्चा केवळ ‘एम फॅक्टर’चीच होत राहिली. पक्षांपेक्षा किंवा उमेदवारांच्या कार्यक्षमतेपेक्षा ‘माणूस’, ‘मनुष्यबळ’, ‘मनधरणी’ आणि ‘मतांसाठी पैशांचे वाटप’ या भोवतीच चर्चा झाल्याचे जाणकारांचे निरीक्षण आहे. स्थानिक राजकारणातील काही प्रभावी घटक, त्यांची समीकरणे आणि अंतर्गत राजकीय हालचाली हा प्रचाराचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरला.
‘शहर वाढते आहे, समस्याही वाढत आहेत; पण उमेदवारांनी शहराला दिशा देणारे कोणतेही धोरण सांगितले नाही. विकास नव्हे तर फक्त ‘एम फॅक्टर’, कोणी किती वाटले किंबहुना पैशांचाच अधिक गाजावाजा झाला.’ त्यामुळे प्रत्यक्ष कामकाजाचा मुद्दा बाजूला पडल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, दोन प्रभागांतील दोन जागांसाठी निवडणूक २० डिसेंबरला होत असल्याने त्या पार्श्वभूमीवर तरी विकासाचे मुद्दे मांडले जातात का? की पुन्हा ‘एम फॅक्टर’चीच चर्चा होणार, याकडे मतदारांचे लक्ष लागले आहे.
