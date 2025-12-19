रविवारी मतमोजणी, प्रशासनाची जय्यत तयारी
लोणावळा, ता. १९ : लोणावळा नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ करिता मतमोजणी रविवारी (ता. २१) लोणावळा नगरपरिषद इमारतीच्या तळमजल्यावर सकाळी १० वाजता सुरू होणार आहे. प्रशासनाच्या वतीने मतमोजणीसाठी प्रभागनिहाय १३ टेबल लावण्यात येणार असून, सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या वतीने देण्यात आली.
नगराध्यक्ष पदासाठी एकूण सहा फेऱ्यांत मतमोजणी होणार आहे. तर नगरसेवक पदासाठी प्रभागनिहाय व मतदान केंद्रनिहाय फेऱ्यांत मतमोजणी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार प्रभाग क्रमांक १, २ व १२ साठी चार फेऱ्या, प्रभाग क्रमांक ३, ४, ६, ७ व ११ साठी पाच फेऱ्या, तर प्रभाग क्रमांक ८, ९ व १३ साठी सहा फेऱ्यांत मतमोजणी होणार आहे. तसेच, २ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रभाग क्रमांक ५अ व १०ब साठी झालेल्या मतदानासाठी चार फेऱ्या घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतर २० डिसेंबर २०२५ रोजी प्रभाग क्रमांक ५ब व १०अ साठी झालेल्या मतदानाची मतमोजणी त्याच टेबलवर चार फेऱ्यांत केली जाणार आहे.
लोणावळा नगरपरिषद तळमजल्यावरील पार्किंगच्या जागेत मतमोजणी होणार असल्याने याठिकाणी होणारी संभाव्य गर्दी लक्षात घेता मतमोजणी केंद्र सुरक्षेत त्रुटी राहू नये यासाठी परिसरातील रस्ते बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बंद असलेल्या रस्त्यांवरील सर्व दुकाने, हॉटेल्स व भाजी मार्केटही निर्देशित वेळेत बंद राहणार आहेत. नागरिकांनी या कालावधीत पर्यायी रस्त्यांचा वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. मतमोजणी प्रक्रियेदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी प्रशासन, पोलिस यंत्रणा सज्ज असून पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे.
