एकवीरा देवी देवस्थान ट्रस्टमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा
लोणावळा, ता. २८ : ‘‘आपल्यावरील आरोप हे राजकीय द्वेषातून पूर्णपणे बिनबुडाचे, खोटे व बदनामीकारक आहेत. यामागील बोलवता धनी वेगळाच आहे. आरोप करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणार आहोत.’’ असे एकवीरा देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष दीपक हुलावळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
हुलावळे यांच्यावर मंदिरातील पुजारी गणेश देशमुख यांच्यासह इतर जणांनी विविध आरोप केले. यानंतर हुलावळे यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. देवस्थानचे उपाध्यक्ष मारुती देशमुख, सागर देवकर, सचिव नवनाथ देशमुख, महेंद्र अशोक देशमुख, संजय गोविलकर, विकास पडवळ, वेहेरगावच्या सरपंच अर्चना देवकर आदींसह मंदिरातील पुजारी उपस्थित होते.
हुलावळे म्हणाले, ‘‘हा प्रकार देवस्थानची प्रतिमा मलीन करण्याचा हा जाणीवपूर्वक कट आहे. उलट देवस्थानच्या अध्यक्षपदाचा कारभार स्वीकारल्यानंतर सर्व व्यवहार हे ऑनलाइन केले. देवस्थानचा कारभार पारदर्शक असून व्यवहार नियम व कायद्याच्या चौकटीत होत आहेत. त्यामुळे काहींचे इतर उद्योग बंद झाले आहेत. बिनबुडाचे आरोप करणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.