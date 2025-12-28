निलंबनाचे अधिकार जिल्हा कमिटीला नाहीत

लोणावळा, ता. २८ : ‘‘जिल्हा काँग्रेस कमिटीला ब्लॉक अध्यक्षांच्या निलंबनाचे अधिकारच नाहीत. लोणावळा शहर ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती थेट प्रदेश काँग्रेस कमिटीकडून होते. त्यामुळे जिल्हा कमिटीने केलेली निलंबनाची कारवाई ही पक्षाच्या संघटनात्मक नियमांविरोधात आहे,’’ अशी प्रतिक्रिया लोणावळा शहर ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राजू गवळी व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे माजी सचिव निखील कवीश्वर यांनी दिली.
लोणावळा नगर परिषद निवडणुकीत पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेविरोधात काम केल्याचा ठपका ठेवत काँग्रेस पक्षाने निखील कवीश्वर आणि राजू गवळी यांना पक्षातून निलंबित करण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश पुणे जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील यांनी काढला होता. मात्र, या कारवाईस तीव्र विरोध करत कवीश्वर व गवळी यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
‘‘कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस देणे आवश्यक असते, मात्र आम्हाला अशी कोणतीही नोटीस बजावण्यात आलेली नाही. तसेच नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान एबी फॉर्म आमच्याकडे नव्हते. आमच्यावर एकतर्फी कारवाई करण्यात आली आहे,’’ असा आरोप त्यांनी केला.
‘‘पुणे जिल्ह्यात नगर परिषद निवडणूक काँग्रेस पक्षाचे केवळ चार नगरसेवक निवडून आले आहेत. यामध्ये जुन्नर येथे एक तर लोणावळा येथे तीन नगरसेवक काँग्रेसकडून विजयी झाले आहेत. अशा परिस्थितीत लोणावळ्यात मिळालेल्या यशाचे श्रेय नाकारून आमच्यावर कारवाई करणे अन्यायकारक आहे,’’ असे त्यांनी नमूद केले. याबाबत प्रदेश काँग्रेस कमिटीसमोर दाद मागणार असल्याचेही संकेत दिले.
