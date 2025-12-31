लोणावळ्यात स्क्रॅपप्रकरणी सहा संशयितांना अटक
लोणावळा, ता. ३१ : लोखंडी स्क्रॅपची बेकायदा वाहतूक करणाऱ्या टोळीवर लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी मंगळवारी कारवाई केली. यात सुमारे सहा टन वजनाचा आणि १३ लाख ६० हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी सहा संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले.
मावळ तालुक्यातील वाकसई गावच्या हद्दीत शीतल ढाब्याच्या मागील बाजूस काही इसम कंटेनरमधून लोखंडी स्क्रॅप दुसऱ्या ट्रकमध्ये भरत असल्याची माहिती पोलिसांना खबऱ्याकडून मंगळवारी (ता. ३०) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीने चक्रे फिरविली. छाप्यात आयशर टेम्पोत लोखंडी स्क्रॅप आढळले. चौकशीत स्क्रॅपबाबत कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे, बिल किंवा वाहतूक परवाना नसल्याचे स्पष्ट झाले.
याप्रकरणी मुरसद मोहम्मद इस्माईल शेख (वय २९), सनीदेओल रामअवतार राजभर (३२), हकीनूर अब्दुल गणी सा (३४), अकलेश कुमार रामानंद राजभर (२५), सनीराज ऊर्फ रवींद्र रामलोच राजभर (२९), पवन ऊर्फ अशोककुमार सोमई राजभर (२९, सर्व रा. उत्तर प्रदेश) यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. याप्रकरणी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रकाश वाघमारे तपास करीत आहेत.
