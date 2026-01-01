लोणावळ्यात नववर्षाचे अमाप जल्लोषात स्वागत
लोणावळा, ता. १ : पर्यटननगरी लोणावळ्यात पर्यटकांसह स्थानिकांनी नववर्षाचे अमाप जल्लोषात स्वागत केले. सरत्या वर्षाला निरोप देताना उत्साहाला कुठलेही गालबोट लागले नाही.
सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घालणाऱ्या पर्यटकांवर कारवाई करण्याचा इशारा शहर पोलिस दलाने दिला होता. याचबरोबर अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त ठेवला होता. गर्दीमुळे अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी वन विभागाने प्रसिद्ध पॉइंट्स लायन्स पॉइंट आणि टायगर्स पॉइंट सायंकाळी सहानंतर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रकाश शिंदे यांनी सांगितले.
नववर्षाच्या पहिल्या दिवशीही पर्यटकांचा ओघ सुरू असल्याने खंडाळा, कार्ला आणि पवना धरण परिसरातही गर्दी होती. नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मावळातील सर्वच कृषी पर्यटनस्थळे पर्यटकांनी गजबजली आहेत. पर्यटकांनी बुधवारी व गुरुवारी दिवसभर कार्ला, भाजे लेणी, पवना, मळवंडी ठुले, भुशी, लोणावळा, तुंगार्ली, वलवण, कासारसाई या जलाशय परिसरासह लोहगड, विसापूर, तुंग, तिकोना, राजमाची व कोराईगड येथेही गर्दी केली. विशेषतः पवना धरण परिसरासह मावळातील इतर जलाशयांच्या काठावरील कृषी पर्यटन केंद्रांतील टेंट हाऊसला सर्वाधिक पसंती होती. कृषी पर्यटन केंद्रावर सुविधा वाजवी दरात चांगल्या सोयी-सुविधा मिळत असल्याने गर्दी होते.
हॉटेल्स, बंगले, फार्महाऊस, जलाशयाच्या काठावर कृषी पर्यटन केंद्रावरील टेंट हाऊसचे आरक्षण समाधानकारक झाल्याची प्रतिक्रिया व्यावसायिक रवी ठाकर यांनी दिली.
