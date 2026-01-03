पुण्यातून बेपत्ता तरुणाचा मृतदेह लोणावळ्यातील दरीत आढळला
लोणावळा, ता. ३ : शुक्रवारपासून बेपत्ता झालेल्या तरुणाचा मृतदेह लोणावळ्याजवळील लायन्स पॉइंट येथील सुमारे सातशे फूट खोल दरीत आढळून आला. परेश सूर्यकांत हटकर (वय ३८, रा. सकाळनगर, बाणेर रोड, पुणे) असे मृताचे नाव आहे. त्यांच्या मृत्यूचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
येथील शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमने त्यांचा मृतदेह शनिवारी दरीतून वर काढला. प्राप्त माहितीनुसार, हटकर हे बँक ऑफ इंडियामध्ये वरिष्ठ व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होते. शुक्रवारी (ता. २) सकाळी नऊ वाजता ते बँकेत जाण्यासाठी घरातून निघाले होते. त्यानंतर ते घरी परतले नाही. त्यामुळे शनिवारी (ता. ३) सकाळी चतुःश्रृंगी पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली. त्यानुसार पोलिसांनी तपास सुरू केला. हटकर यांची मोटार लायन्स पॉइंट येथील वाहनतळावर आढळून आली होती. तपासणीदरम्यान त्यांचे शेवटचे मोबाईल लोकेशन याच परिसरात असल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यामुळे पोलिस व बचाव पथकांनी या शोधमोहीम सुरू केली.
शिवदुर्ग रेस्क्यू टीममधील श्रुती शिंदे, योगेश उंबरे, सचिन गायकवाड, कुणाल कडू, महेश मसने, आनंद गावडे, सागर कुंभार, योगेश दळवी, सागर दळवी, अथर्व दळवी, गणेश म्हसकर, पोलिस पाटील संतोष मरगळे यांनी शोधमोहीम राबवली. अतिशय अवघड आणि धोकादायक परिस्थितीत चार तासांचे अथक परिश्रम घेत मृतदेह वर काढण्यात आला. लोणावळा पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा केला असून अधिक तपास सुरू आहे.
-----
छायाचित्र: LON26B05072 (परेश हटकर)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.