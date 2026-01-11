उपनगराध्यक्ष पदासाठी उद्या निवडणूक
लोणावळा, ता. ११ : लोणावळा नगरपरिषद उपनगराध्यक्ष व नामनिर्देशित सदस्य पदासाठी मंगळवारी (ता. १३) निवडणूक होणार आहे.
नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांनी उपनगराध्यक्ष व नामनिर्देशित सदस्यांच्या निवडीचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. नुकत्याच झालेल्या लोणावळा नगरपरिषदेच्या निवडणुकीमध्ये आमदार सुनील शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने वर्चस्व राखत विजय प्राप्त केला. तर भाजप चार, काँग्रेस तीन, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा एक, अपक्ष तीन असे पक्षीय बलाबल आहे.
उपनगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादी व भाजपकडूनही एक-एकजण इच्छुक आहे, किंवा महिला नगरसेविकेला संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राष्ट्रवादीकडून नगरपरिषद निवडणुकीच्या काळामध्ये अनेक स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संधी दिली जाईल, असा शब्द देण्यात आला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातून दोन तर भाजपकडून एकाला स्वीकृत सदस्यपदी संधी मिळणार आहे. त्यापैकी प्रथम कोणाला संधी मिळते याकडे लक्ष आहे.
उपनगराध्यक्ष पदासाठी निवडणूक कार्यक्रम
सकाळी १० ते १२ नामनिर्देशनपत्र स्वीकारणे, दुपारी १२ ते १२.१५ नामनिर्देशनपत्रांची छाननी, दुपारी १२.१५ ते १२.३० उमेदवारी मागे घेणे. त्यानंतर उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. उपाध्यक्ष पदासाठीची निवडणूक मंगळवारी (ता. १३) जानेवारी रोजी नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीतील सभागृहात होणार आहे.
नामनिर्देशित सदस्यांची निवड
नगरपरिषदेतील नामनिर्देशित सदस्यांसाठी सोमवारी (ता. १२) पक्ष/गट प्रमुखांकडून नामनिर्देशन प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहेत. मंगळवारी (ता. १३) उपाध्यक्ष निवडणुकीनंतर नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्तीची घोषणा करण्यात येईल. ही सर्वसाधारण सभा कोणत्याही परिस्थितीत तहकूब केली जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. सर्व नगरसेवकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन नगरपरिषदेचे अध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांनी केले आहे.
