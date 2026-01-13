वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत राजस्थानात घुमला विठ्ठल भक्तीचा गजर
लोणावळा, ता. १३ : शेकडो वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत राजस्थान मधील श्री क्षेत्र खंदरा येथे संत तुकाराम आणि संत ज्ञानेश्वर यांच्या नावाचा जयघोष करत विठ्ठल नामाचा गजर घुमला.
गुरुदेव ब्रह्मलीन देवीमुनी महाराज यांच्या निर्वाणदिनी खंदरा येथील हनुमान मंदिरात २४ वा भक्ती महोत्सव रविवार साजरा झाला.
राजस्थान वारकरी संप्रदायाचे प्रदेशाध्यक्ष व मावळ तालुका वारकरी संप्रदाय मंडळाचे मार्गदर्शक रमेशसिंह व्यास यांच्या पुढाकाराने महोत्सवाचे आयोजन केले जाते. या सोहळ्यात मावळ तालुका वारकरी संप्रदाय मंडळाचे अध्यक्ष नंदकुमार भसे, रामदास पडवळ, दिलीप वावरे, बजरंग घारे, विभागीय अध्यक्ष दीपक वारिंगे, काशिनाथ सातकर, रोहिदास घारे, भैरवनाथ देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त व माजी नगराध्यक्ष अमित गवळी, राजू गवळी, सुधीर शिर्के, गुलाबराव मराठे, आदित्य सिंह व्यास, मोहब्बत सिंह राजपुरोहित आदींसह श्रीराम मारुती सेवाभावी ट्रस्ट सदस्य आदींसह राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात येथून आलेल्या भाविकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
संत परंपरा, वारकरी संप्रदाय आणि भक्ती चळवळीचा संगम असलेल्या या महोत्सवात हनुमानदास महाराज व रामानंद महाराज यांनी उपस्थिती लावली. या महोत्सवात पहाटे काकड आरतीने कार्यक्रमाची सुरवात झाली. भक्तिमय वातावरणात महाआरती, वेदपाठी ब्राह्मणांच्या उपस्थितीत हवन-यज्ञ, शोभायात्रा, पालखी मिरवणूक, महाप्रसाद, संगीतमय सुंदरकांड, दीपयज्ञ, अन्नदान तसेच भजन संध्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
राजस्थानच्या भूमीत महाराष्ट्राच्या समृद्ध वारकरी परंपरा व गुरुभक्तीचा गौरव उंचावणारा हा भक्ती महोत्सव विश्वप्रेम, सामाजिक एकता व अध्यात्माचा संदेश देणारा ठरेल, असे प्रतिपादन व्यास यांनी केले.
